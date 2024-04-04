Uzmanı açıkladı: Sigara zammının perde arkası ortaya çıktı!

Enflasyon ve kur krizi raflarda fiyat artışlarına neden olurken, yurttaşın alım gücü de her geçen gün düşmeye başladı.

Söz konusu gelişmeler sonrası Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 58 TL

Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

"ÖZÜNDE VERGİ ARTIŞIDIR"

Sigara zammı sonrası sosyal medya hesabından zammın perde arkasını açıklayan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise, şu ifadelere yer verdi:

"Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları veya yapacakları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem