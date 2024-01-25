Merkez Bankası net rezervlerinde son iki yılın en sert düşüşü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası net rezervleri 19 Ocak haftasında, 5,8 milyar dolar düşüşle 23,7 milyar dolar oldu. Böylelikle Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) duyurulduğu Aralık 2021'den bu yana net rezervlerde en sert düşüşünü kaydetti.

BRÜT REZEVLER DE GERİLEDİ

TCMB brüt rezervleri, 19 Ocak haftasında 138,1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 139,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervler ise, 19 Ocak haftasında eksi 41,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rezervler eksi 39,3 milyar dolar düzeyindeydi.

Kaynak: Gerçek Gündem