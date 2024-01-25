Merkez Bankası net rezervlerinde son iki yılın en sert düşüşü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervi, 19 Ocak haftasında sert düştü. 19 Ocak haftasında net rezervler, 5,8 milyar dolar düşüşle 23,7 milyar dolar oldu. Böylelikle net rezervler, son iki yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası net rezervlerinde son iki yılın en sert düşüşü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; Merkez Bankası net rezervleri 19 Ocak haftasında, 5,8 milyar dolar düşüşle 23,7 milyar dolar oldu. Böylelikle Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) duyurulduğu Aralık 2021'den bu yana net rezervlerde en sert düşüşünü kaydetti.

BRÜT REZEVLER DE GERİLEDİ

TCMB brüt rezervleri, 19 Ocak haftasında 138,1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 139,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Merkez Bankası net rezervlerinde son iki yılın en sert düşüşü! - Resim : 1

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervler ise, 19 Ocak haftasında eksi 41,8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rezervler eksi 39,3 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası, 2024 Ocak ayı faiz kararını açıkladı: Gerekli sıkılığa ulaşıldı!Merkez Bankası, 2024 Ocak ayı faiz kararını açıkladı: Gerekli sıkılığa ulaşıldı!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Merkez Bankası rezerv Dolar
Son Güncelleme:
Tüm şubeleri kapatılacak... O market zinciri için iflas kararı Tüm şubeleri kapatılacak... O market zinciri için iflas kararı
Merkez Bankası, 2024 Ocak ayı faiz kararını açıkladı: Gerekli sıkılığa ulaşıldı! Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı
EYT'yi sadece bir günle kaçırdı: 15 yıl daha çalışacak EYT'yi sadece bir günle kaçırdı: 15 yıl daha çalışacak
TOKİ 26 ilde harekete geçti! 50 bin lirası olanlar ev satın alabilecek... İşte o iller TOKİ 26 ilde harekete geçti! 50 bin lirası olanlar ev satın alabilecek... İşte o iller
ÇOK OKUNANLAR
Yepyeni bir sayfa açıyorlar: Bu yıl bolluk ve berekete doyacak 5 burç açıklandı Bu yıl bolluk ve berekete doyacak 5 burç açıklandı
Ankara'da yeni anket: Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı Mansur Yavaş - Turgut Altınok yarışında son durum ortaya çıktı
Maaşlar daha hesaba yatmadı, ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi Ekonomist Evren Devrim Zelyut yeni zam için tarih verdi
SGK uzmanı açıkladı: Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu? Ek zam sonrası kök emekli maaşı ne kadar oldu?
Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul tahmini: Ama şartlarım çok önemli... Özgür Demirtaş'tan Borsa İstanbul tahmini