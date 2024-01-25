Merkez Bankası, 2024 Ocak ayı faiz kararını açıkladı: Gerekli sıkılığa ulaşıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indiriminden vazgeçmesi sonrası hem Hazine hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız verdi.

Seçimlerin ardından 3 bin 400 baz puan faiz artışına giden TCMB, bugün gerçekleşen yılın ilk toplantısında yüzde 42,5 seviyesindeki politika faizini 250 baz puan daha artırarak, 2024 Ocak ayında yüzde 45'e yükseltti.

"GEREKLİ SIKILIĞA ULAŞILDI"

Faiz kararı sonrası TCMB metninde özetle şu ifadeler kullanıldı:

"Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir."

FAİZ ARTIRIMI PİYASA BEKLENTİLERİNİN DOĞRULTUSUNDA GELDİ

Reuters anketine katılan 25 ekonomistin 24'ü yüzde 42,5 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyordu. Bir katılımcı ise, politika faizinin yüzde 42,5'te sabit tutulacağını öngörüyordu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi, 2024 ocak ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 45 seviyesine çıkacağı yönünde olmuştu.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşmişti.

ERDOĞAN FAİZLERİ İNDİRMİŞTİ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervleri kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem