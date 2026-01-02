Merkez Bankası Gecikme Faizini Düşürdü

Merkez Bankası, geç ödemelerde uygulanan temerrüt faiz oranını düşürdü. Yüzde 53,25 olan oran 2026 yılı için yüzde 43 olarak belirlendi; asgari giderim tutarı ise 2 bin 20 TL oldu.

Merkez Bankası Gecikme Faizini Düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faizi oranında indirime gitti. Buna göre, gecikmeli ödemeler için kullanılan faiz oranı yüzde 53,25’ten yüzde 43’e çekildi.

Yeni oran, ticari alacaklara ilişkin sözleşmelerde temerrüt faizinin ayrıca belirlenmediği durumlarda geçerli olacak. Mal ve hizmet tedarikinde yapılan geç ödemelerde uygulanacak yıllık giderim faizi oranı da yüzde 43 olarak tespit edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre düzenleme, 2026 yılı için geçerli olacak. Böylece, temerrüt faizine ilişkin hükümlerin bulunmadığı veya hükümsüz sayıldığı hallerde alacaklı ile borçlu arasındaki gecikme ödemelerinde yeni faiz oranı esas alınacak.

Önceki yılın başında söz konusu oran yüzde 53,25 seviyesinde bulunuyordu. Ayrıca bu durumlarda alacağın tahsiline ilişkin talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2 bin 20 TL olarak uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

