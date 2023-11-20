Merkez Bankası faiz artırdı, TL mevduatlar son 6,5 ayın zirvesine çıktı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 38,55'e yükselerek 6,5 ayın zirvesine çıktı.

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Merkez Bankası faiz artırdı, TL mevduatlar son 6,5 ayın zirvesine çıktı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) üst üste faiz kararı sonrası politika faizi yüzde 35'e çıktı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası mevduat faizlerinin 45'e kadar yükselmesi mevduat hesaplarında talebi artırdı.

MEVDUATLARIN PAYI YÜZDE 38,5'E YÜKSELDİ

Bu gelişmeler sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk Lirası mevduat hesaplarının payı yüzde 38,5'e yükseldi.

Merkez Bankası faiz artırdı, TL mevduatlar son 6,5 ayın zirvesine çıktı! - Resim : 1

SON 6,5 AYIN ZİRVESİ

Böylece Türk Lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı, 6,5 ayın zirvesine çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Faiz Merkez Bankası
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