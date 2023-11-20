Tesla Türkiye’nin ilk genel müdürü Kemal Geçer: Gönderilmedim, istifa ettim

2 yıl önce kurulan Tesla Türkiye’nin ilk genel müdürü olan Kemal Geçer, “Hakkımda yapılan ‘gönderildi’ yorumlarına üzüldüm çünkü gerçek değil” dedi.

Tesla Türkiye’nin ilk genel müdürü Kemal Geçer: Gönderilmedim, istifa ettim

Gazete Pencere'den Emre Özpeynirci'ye konuşan Geçer, Tesla’nın 15 Kasım’da kontratı bittikten sonra kendisini göndermediğini, tam tersine görevinde istifa ettiğini belirterek, “Türkiye’de otomotiv sektörünü 2024’te zor bir yıl bekliyor. Tesla’nın işi eğer gerekli yatırımları yapmazsa zor. Hep birlikte göreceğiz. Ama ben üstüme düşen görevi yapıp, söz verdiğim gibi tüm araçları sahiplerine zamanında teslim ettim. 2 yıllık görevimi zirvede bıraktım.” dedi.

Özpeynirci'nin kulisine göre, Elon Musk’ın diğer şirketi Starlink Türkiye’nin Genel Müdürü olarak da Kemal Geçer’in ismi yer alıyor.

Peynirci, "Elon Musk’un New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra Tesla’nın Türkiye’ye yatırım yapması gündeme gelmişti. Ancak Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını duydum. Umarım yanlış duymuşumdur da yatırım gelir. Ama 26 yıldır Türkiye’ye yeni bir markanın yatırım yapmadığını, olanların da gittiğini unutmayalım." ifadelerini kullandı.

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