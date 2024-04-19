Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Piyasa katılımcı anketinin sonuçlarına göre, ankete katılanların yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.

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Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2024 Nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Anket sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,19 iken, bu anket döneminde yüzde 44,16 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,70 iken, bu anket döneminde yüzde 35,17 oldu.

Merkez Bankası duyurdu: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi! - Resim : 1

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,67 ve yüzde 22,05 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,82 iken, bu anket döneminde yüzde 51,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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