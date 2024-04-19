Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: Yıl sonu dolar kuru ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarından oluşturulan ankete göre, cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 40,53 TL iken, bu anket döneminde 40,01 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 42,47 TL olarak gerçekleşti.

AY SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Anket sonuçlarına göre, ay sonu dolar beklentisi ise 32,91 TL olarak tahmin edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem