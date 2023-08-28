Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan 'yol haritası' mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Burak Yakın ile kuyumculuk sektörünün liderleri ile Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıda açıklamada bulunan Erkan, "2024'te dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini oluşturmak için Enflasyon Raporu toplantımızda kamuoyuyla paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

"REKABETÇİ GÜÇLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Toplantıda görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise, hükümet olarak makro dengeleri tesis etmekle işe başladıklarını ve önlemlerin reel sektör üzerindeki yan etkilerini takip edip gerekli önlemleri alarak ilgili sektörlerin ihracattaki rekabetçi güçlerini geliştirmek istediklerini kaydetti.

ALTIN İTHALATINDA EK VERGİ UYGULAMASI

Öte yandan toplantıda, özellikle altın ithalatına kota ve AB üyeleriyle STA anlaşması yapılan ülkelerden gerçekleştirilen bitmiş ürün ithalatından ek vergi alınmaması uygulamasının neden açtığı son durum masaya yatırıldı.

Konuya ilişkin MİB Başkanı Burak Yakın, "Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan, sektörümüzü rahatlatacak ve enflasyona zarar vermeyecek çözümleri toplantı katılımcılarıyla paylaştı. TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklarla birlikte sorunun en kısa sürede çözümü için yürütülecek çalışmalara yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem