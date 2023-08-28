Dolar/TL'de talep patlaması: Yükseliş sürüyor!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası sert düşen dolar/TL, gelen tepki alımlarının etkisiyle tekrardan yükselişe geçti.

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Dolar/TL'de talep patlaması: Yükseliş sürüyor!

Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesiyle, TL'nin daha da değer kaybedeceği piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sert düşen dolar/TL, tekrardan yükselişe geçti.

DOLAR/TL'DE TALEP ETKİSİ

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 25,27 TL ile 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test eden dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarının da etkisiyle yeni haftaya 26,56 TL'den başladı.

Dolar/TL'de talep patlaması: Yükseliş sürüyor! - Resim : 1

Dolar kuru cuma günü piyasaların kapanışında günü 26,35 TL'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybıyla 103,98 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,20 değer kazancıyla 1,0820'den işlem görüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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