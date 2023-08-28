Altın fiyatlarında düşüş kısa sürdü, gram altın dolar/TL'den destek buldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sert faiz artışının ardından dolar/TL kuruna parelel değer kayden altın fiyatları, tepki alımlarıyla tekrardan yükselişe geçti.

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Altın fiyatlarında düşüş kısa sürdü, gram altın dolar/TL'den destek buldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından gerileyen dolar/TL'ye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı bin 555 liraya kadar geriledi.

Bu seviyelerde tutunamayan ve tepki alımlarıyla yükselen altının gram fiyatı, cuma günü piyasaların kapanışında haftayı yüzde 0,73 değer kaybıyla bin 634 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN YENİ HAFTAYA DA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Söz konusu gelişmelerle birlikte Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesiyle, TL'nin daha da değer kaybedeceği piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ederken altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından bin 636 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında düşüş kısa sürdü, gram altın dolar/TL'den destek buldu! - Resim : 1

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.915 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin önemine dikkati çekerek, özellikle tarım dışı istihdam verilerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının bekleniyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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