Bankacılardan gelen yeni bilgiler: TL mevduatta üç farklı faiz uygulaması başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarı neticesinde Eylül 2021'de uygulamaya konulan Yeni Ekonomi Modeli'nin medarı iftiharı sayılabilecek, dönemin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Bir taşla beş kuş vuracağız" diye tasvir ettiği Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkış aranıyor.

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, piyasaların KKM'den TL Mevduata dönüşüm kararının uygulanması için hafta sonu hayata geçirilmesini beklediği düzenlemelerin yapılmadığını belirterek "Yeni politika faizine bağlı değişimle birlikte kredi faizlerinde üst sınır yüzde 56’ya çıkarken, TL mevduatta ise üç farklı faiz oranı uygulaması başlayacak. Bu farklı faizlerin piyasalarda bir miktar kargaşa ve tasarruf sahipleriyle tartışmalar yaratması kaçınılmaz olacak" dedi.

BANKALAR YÜZDE KAÇ FAİZ ÖNERECEK?

"Bankacılardan aldığımız bilgiye göre TL dönüşümlü KKM hesabından geri dönüşler için en yüksek TL mevduat faizi uygulanacak. Zorunlu oldukları dönüşü cazip kılmak için, bankaların TL dönüşümlü KKM’den normal TL mevduata dönenlere yüzde 45 civarında faiz önereceklerini öğrendik" bilgisini paylaşan Sağlam, şöyle devam etti:

"Buna karşılık mevcut uygulama uyarınca, politika faizi esas olduğu için, devam edecek TL ‘den dönüşümlü KKM hesaplarında bankalar en az yüzde 25 faiz oranı uygulamak zorunda kalacaklar. Üç farklı faiz oranı içinde ortada kalan ise mevcut TL mevduat hesapları olacak.

'MERKEZ BANKASI'NIN BANKALARA BASKI YAPIP YAPMAYACAĞINI HENÜZ BİLMİYORUZ'

Şu anda ortalama yüzde 25 olarak uygulanan TL mevduat hesaplarına, bankaların KKM’den dönüşümlü TL hesabı açanların altında faiz uygulayacakları anlaşılıyor. Normal TL mevduatta vadesi dönen tasarruf sahiplerine mevcut yüzde 25-26 yerine, yüzde 32-33 oranlarında yeni faiz önereceklerini öğrendik.

Bankacılar, üç ay içerisinde TL dönüşümlü KKM hesaplarının yarısını eritmek zorunda olduklarını, bunu yaparken hacmi yüksek normal TL mevduat hesaplarındaki faizi fazla yükseltmek istemediklerini söylüyorlar. Merkez Bankası’nın ise TL mevduata verilen faizin artmasını istediğini biliyoruz. Bu nedenle Merkez Bankası’nın normal TL mevduat faizlerini artırmaları için bankalara baskı yapıp yapmayacağını henüz bilmiyoruz. (...)"

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