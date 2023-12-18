Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarında artış sürdü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut fiyatları Ekim ayında yıllık yüzde 86,46 arttı. Ekim ayı yıllık artışı enflasyondan arındırıldığında ise artışın yüzde 15,4 oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarında artış sürdü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ekim ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı.

Buna göre Ekim ayında konut fiyat endeksi yıllık yüzde 86,46 arttı. Ekim ayı yıllık artışı enflasyondan arındırıldığında ise artışın yüzde 15,4 oldu.

AYLIK OLARAK EN YÜKSEK ARTIŞ ANKARA'DA

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3 oranlarında artış gözlendi.

Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatlarında artış sürdü! - Resim : 1

YILLIK ARTIŞ EN YÜKSEK YİNE ANKARA'DA

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 74,4, 101,5 ve 80,1 oranlarında artış gösterdi.

METREKARE FİYATI EN PAHALI İSTANBUL

Metrekare fiyatı bakımından İstanbul, 44 bin 386 TL ile ilk sırayı aldı. İzmir'de ise ortalama metrekare fiyatı 34 bin 774 TL oldu. İzmir'i metrekare fiyatı 23 bin 303 TL Ankara takip etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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