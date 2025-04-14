Merkez Bankası Açıkladı, Cari Açık Beklentilerin Üstünde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı.

Cari işlemler dengesi şubat ayında 4,4 milyar dolarlık açık verdi. Cari açığın şubat ayı içinde 4,3 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Ocak ayında ise 4 milyar dolarlık cari açık verilmişti.

YILLIK CARİ AÇIK 12,8 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış cari açık şubat ayında yaklaşık 12,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 58,8 milyar dolarlık açık oluştu. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62 milyar dolar ve 246 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,4 milyar dolar açık verdi.

DOĞRUDAN YATIRIM KAYNAKLI GİRİŞ 11 MİLYON DOLAR

Şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 11 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 561 milyon dolarlık artış gösterirken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında ise 550 milyon dolar artış kaydedildi.

Portföy yatırımlarında ise şubat ayında 2,56 milyar dolarlık net giriş yaşandı. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 25 milyon dolar ve DİBS piyasasında 675 milyon dolar net alış işlemi yapıldı.

Resmi rezervlerde de bu ay 2,9 milyar dolar net azalış kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi