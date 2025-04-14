Merkez Bankası Açıkladı, Cari Açık Beklentilerin Üstünde

Merkez Bankası, Şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler dengesi şubatta 4,4 milyar dolarlık açık verdi. Cari açığın 4,3 milyar dolar olması bekleniyordu.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası Açıkladı, Cari Açık Beklentilerin Üstünde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı.

Cari işlemler dengesi şubat ayında 4,4 milyar dolarlık açık verdi. Cari açığın şubat ayı içinde 4,3 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Ocak ayında ise 4 milyar dolarlık cari açık verilmişti.

YILLIK CARİ AÇIK 12,8 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış cari açık şubat ayında yaklaşık 12,8 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinde de 58,8 milyar dolarlık açık oluştu. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62 milyar dolar ve 246 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,4 milyar dolar açık verdi.

DOĞRUDAN YATIRIM KAYNAKLI GİRİŞ 11 MİLYON DOLAR

Şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 11 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 561 milyon dolarlık artış gösterirken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlarında ise 550 milyon dolar artış kaydedildi.

Portföy yatırımlarında ise şubat ayında 2,56 milyar dolarlık net giriş yaşandı. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 25 milyon dolar ve DİBS piyasasında 675 milyon dolar net alış işlemi yapıldı.

Resmi rezervlerde de bu ay 2,9 milyar dolar net azalış kaydedildi.

Bakan Şimşek'ten Cari Açık MesajıBakan Şimşek'ten Cari Açık MesajıEkonomi
Merkez Bankası Duyurdu: Cari Açık Beklentileri AştıMerkez Bankası Duyurdu: Cari Açık Beklentileri AştıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cari açık Merkez Bankası
Son Güncelleme:
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Altın Haftaya Rekor Seviyede Başladı Altın Haftaya Rekor Seviyede Başladı
Dolar ve Euro Haftanın İlk Gününe Nasıl Başladı? Dolar ve Euro Haftanın İlk Gününe Nasıl Başladı?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Yeni Tanıştığınız Birinin Dikkatini Çekmenin 4 Etkili Yolu: Bu Yöntemle İlk Dakikada Fark Edilirsiniz Yeni Tanıştığınız Birinin Dikkatini Çekmenin 4 Etkili Yolu: Bu Yöntemle Anında Fark Edilirsiniz
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Evlilikte 'Uzay' Krizi: Sabancı Çifti Boşanıyor mu? Sabancı Çifti Boşanıyor mu?