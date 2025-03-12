Merkez Bankası Duyurdu: Cari Açık Beklentileri Aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda cari denge yıla açık vererek başladı.

Merkez Bankası Duyurdu: Cari Açık Beklentileri Aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) duyurdu. Ocak ayında cari açık 3,8 milyar dolar oldu ve beklentileri aştı.

Geçen yılın aynı döneminde cari açık 2,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ocak ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2,4 milyar dolar fazla verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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