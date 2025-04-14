Altın Haftaya Rekor Seviyede Başladı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın cep telefonları ve bilgisayarları karşılıklı tarifelerden muaf tutmasıyla azalan ticaret geriliminin etkisiyle rekor seviyeden hafif geriledi. Haftaya rekorla başlayan ons altın, gün içinde 3.245,42 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü, ardından yüzde 0,1 düşüşle 3.232,45 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,1 artışla 3.248,20 dolara ulaştı.

GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Türkiye’de ise ons altındaki dalgalanmanın etkisiyle gram altın fiyatları da hareketli bir seyir izliyor. Güne yüzde 0,2 düşüşle başlayan gram altın, 3.950 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatların son durum şöyle:

Gram Altın: 3.948,07 TL

Çeyrek Altın: 6.548,00 TL

Yarım Altın: 13.097,00 TL

Tam Altın: 26.006,59 TL

Cumhuriyet Altını: 26.092,00 TL

Gremse Altın: 65.278,47 TL

Ons Altın: 3.232,84 Dolar

Kaynak: Haber Merkezi