Dolar ve Euro Haftanın İlk Gününe Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0180 liradan, euro 43,3230 liradan haftanın açılışını yaptı. Cuma günü doların satış fiyatı 38,0610 lira, euronun satış fiyatı ise 43,2580 lira olmuştu.

Dolar ve Euro Haftanın İlk Gününe Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasalarında dolar 38,0180 liradan, euro 43,3230 liradan haftanın açılışını yaptı.

Serbest piyasada 38,0160 liradan alınan dolar, 38,0180 liradan işlem görüyor.

43,3210 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 43,3230 lira olarak seyrediyor.

Cuma günü haftanın kapanışında doların satış fiyatı 38,0610 lira, euronun satış fiyatı ise 43,2580 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF HAVA

Küresel piyasalar, ABD'ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında değil, diğer mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamalar ile müzakerelere yönelik artan iyimser havanın etkisiyle haftaya pozitif seyirle başladı.

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Kaynak: AA

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