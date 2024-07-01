Memur ve emekliler için geri sayım başladı! Maaşlara ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, rakam verdi.

Milliyet'e konuşan SGK Uzmanı Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisi için sayılı günler kaldı. Belirlenecek enflasyon ile memur, emekli memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları kanunen enflasyon farkı adı altında yeniden hesaplanacak. Haziran ayı enflasyon verisi Temmuz ayının 3’ü itibarıyla sabah 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

İlk beş aylık enflasyon verisi %22,72 olarak kesinleşti diyebiliriz. Haziran ayı enflasyonunun Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre tahmini %2,52 oranında çıkması beklenmektedir. O zaman ilk 6 aylık veri %25,81 civarında oluşacağından ötürü bu rakam SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak maaş farkını temsil etmektedir.

Memur ve memur emeklilerininki ise toplu sözleşme ile belirlenmektedir. Orada da toplu sözleşme iki yıllığına imzalanmış ve 2024 ilk yarıyılında %15, ikinci yarıyılı için %10 olarak imza altına alınmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklileri 20,34 oranında zam farkı alacaklar.

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI EŞİTLENİR Mİ?

2023 yılı Temmuz ayında memurlara verilen 8.077 TL’lik seyyanen zam memur emeklilerine verilmemişti. Telafi olarak onun yerine memur emeklisi ve SSK, Bağkur emeklilerinin zam oranları eşitlenmişti. Daha da geriye gidersek memur dahil bütün emeklilerin zam oranlarının önceki dönemlerde eşitlendiğini defalarca görmüştük.

Bu dönemde ise memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranları eşitlenebilir. Memurlar için bir eşitleme durumu söz konusu olmayacaktır.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Ekonomik olarak uygulanan bir sıkı para politikası mevcut. Ancak emeklilerimizin geçim derdinden dolayı mutlaka maaşların eşitlenmesi gerektiğini hatta refah payı bile verilmesi gerektiğini vurgulamak isterim.

Şu da bir gerçek ki yapılan zamların enflasyonu orantılı olarak tetiklediğini, yapılan zammı fırsatçılık olarak değerlendiren bazı kesimlerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunun önüne geçmek amacıyla idari yaptırımlar daha da fazlalaşmalı ve ağırlaştırılmalıdır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ SENARYO!

%25,81 olarak beklenen 6 aylık enflasyon farkı üzerinden hesapladığımızda en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12.581 TL’ye çıkacaktır. Ancak bunun için bir yasal düzenleme gerektiğini vurgulamak isterim.”