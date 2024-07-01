Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem! Kira fiyatları nasıl belirlenecek?

Kira fiyatlarında fahiş artışları önlemek amacıyla 2 yıldır uygulanan "yüzde 25 zam sınırı" bugün itibarıyla sona eriyor. Peki uygulamanın sona ermesi kira fiyatlarını nasıl etkileyecek?

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Ev sahipleri ve kiracılar için yeni dönem! Kira fiyatları nasıl belirlenecek?

Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde kira zammında eski düzene geri dönülüyor. Yeni dönemde zamların belirlenmesinde yeniden enflasyon verileri dikkate alınacak.

TEMMUZDA KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

NTV'nin aktardığına göre; uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek.

Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRANDA KİRA ZAM TAVANI NE KADARDI?

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı.

Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi. Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

KİRALIK PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?

Uzmanlara göre zam sınırı uygulamasının kalkması ile kira piyasasında normalleşme başlayacak.

Kontratların normale dönmeye başlayacağını belirten uzmanlar, fiyatların bir süre sabitlenmesi ve enflasyonun gerilemesiyle kiralarda reel anlamda düşüş olabileceğini ifade etti.

Emlakçılar da konut kiralarında yüzde 25 sınırının kalkmasının piyasayı etkilemeyeceği görüşünde.

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Kira, kiracı Fahiş kira artışı
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