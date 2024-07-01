Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek... İşte ekonomistlerin enflasyon tahmini!

Milyonlarca memur ve vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini belli oldu.

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Memur ve emekli maaşlarını belirleyecek... İşte ekonomistlerin enflasyon tahmini!

Maaş zamları için geri sayım devam ederken, AA Finans'ın haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

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Kaynak: AA

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