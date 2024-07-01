Milyonlarca vatandaşın gözü enflasyon rakamlarında! Bu ödemelerin hepsinde değişiklik olacak

Milyonların gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi. Memur ve emekli maaşlarına gelecek zam ile birlikte kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği gibi ödemelerde artış yaşanacak.

Milyonlarca vatandaşın gözü enflasyon rakamlarında! Bu ödemelerin hepsinde değişiklik olacak

Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak.

NTV'nin aktardığına göre; işte tahmini rakamlar...

MEMUR ZAMMI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayında toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek. Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

EMEKLİ ZAM ORANI

Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılıyor.

Tahminlere göre 6 aylık enflasyon yüzde 25 civarında gelecek. Buna göre emeklilerin kök maaşlarına yüzde 25 bandında zam yapılacak. Kök aylığı 7 bin 500 bin liranın altında olanların maaşları, zamma rağmen 10 bin lirayı aşmadığı takdirde en düşük emekli maaşı uygulamasından yararlanacak.

10 bin olarak belirlenen en düşük emekli maaşının artıp artmayacağı henüz bilinmiyor.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş zam oranı ile belirleniyor. Bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı, 35 bin 58 liradan 42 bin liranın üzerine çıkacak. Yeni rakamı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek. Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücreti, 219 bin lirayı aşacak.

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YAŞLILIK AYLIĞI

Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak. Buna göre yaşlılık aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 200 liraya yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 2 bin 798 liradan 3 bin 358 lira,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 4 bin 197 liradan 5 bin 36 lira,

Engelli yakını aylığı 2 bin 798 liradan 3 bin 358 lira olarak güncellenecek.

EVDE BAKIM YARDIMI

Evde bakım yardım desteği 7 bin 608 liradan 9 bin 131 liraya çıkacak.

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