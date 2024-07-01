İstanbul'un enflasyonu durdurulamıyor: Yıllık artış yüzde 82'yi geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerinin öncesinde, öncü gösterge olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

İTO’nun verilerine göre, şehirdeki tüketici enflasyonunu takip eden Ücretliler Geçinme Endeksi haziranda aylık yüzde 3,42 arttı. Endeks geçen ay 3,59 artmıştı.

Yine İTO’nun verilerine göre, Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık artışı haziranda yüzde 82,14 olurken, bu oran mayıs ayında yüzde 82,20 olmuştu.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konutta yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 4,06, gıdada yüzde 2,66 artış görülürken, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi aylık yüzde 3,85, yıllık yüzde 60,49 arttı.

TÜİK ise, Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi haziran verilerini 3 Temmuz’da açıklayacak.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

İTO’nun geçen mayıs ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verilerinde, Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,59, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,59 oranında artmıştı.

Yıllık artış ise, Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,20, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,21 olarak gerçekleşmişti.