Elektrikli araç sahiplerine kötü haber! Şarj fiyatlarına zam

Elektriğe bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam geldi. Gelen zam, elektrikli araçların şarj fiyatlarını da vurdu.

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Elektrikli araç sahiplerine kötü haber! Şarj fiyatlarına zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerine bugünden (1 Temmuz) itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yaptı. Yeni elektrik tarifesiyle birlikte 88.5 kWh’lık elektrikli otomobilin aylık şarjı 823 TL’ye çıkacak.

Elektrik fiyatlarında yapılan tarife artışı Mayıs 2024 itibarıyla Türkiye’de sayıları 115 bin adede ulaşan elektrikli otomobilin sahiplerini de yakından ilgilendiriyor.

Yeni düzenlemeyle örneğin; 88.5 kWh batarya kapasitesi bulunan 500 km menzilli bir elektrikli otomobilin sahibi aracının bataryasını evden şarj ederse yüksek kademeden hesaplandığında 274.3 TL’ye tamamen dolduracak. 1 Temmuz’dan önce bu tutar 200 TL’ydi. Aynı aracı iş yerinden şarj etmek isterse ödeyeceği tutar ise yaklaşık 490 TL olacak.

İSTASYONLARDA FİYATLAR 1 AY İÇERİSİNDE GÜNCELLENECEK

Elektrikteki tarife artışı sonrası Türkiye’de sayıları hızla artan özel elektrikli araç şarj istasyonu işletmecilerinin de fiyatlarında artış bekleniyor. Burada rekabet yüksek olduğu için fiyatların hemen ve aynı oradan yansıtılması beklenmiyor.

Sektör temsilcilerine göre, şarj istasyonu işletmecileri önümüzde 1 ay içerisinde fiyatlarını güncelleyecek ve fiyat artış oranı yüzde 20 ila 30 arasında değişecek.

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