Memur maaş zammı 22 bin TL'ye denk gelmiyor!

Türkiye Kamu-Sen Sinop İl Başkanı Salih Çelik, kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak zamla ilgili açıklama yaptı.

"Kamuda memurların maaşları 22 bin TL’ye gelmiyor" diyen Çelik, "Son zamanda temmuz ayıyla beraber kamu çalışanlarına yapılan zam artışı işçi maaşları ile kıyaslanmakta. Aslında işçiler de çok maaş almıyor. Onlar da çok az maaş alıyor ama biz çok düşük maaş alıyoruz. Bununla ilgili temmuz ayı içerisinde Cumhurbaşkanımız bir söz vermişti. Bununla ilgili olarak en düşük devlet memuru maaşının, işçi maaşının üzerinde olacağı ve 22 bin TL olacağı söylendi. Ama Cumhurbaşkanımızın sözü vaki olarak kamuda memurların maaşları 22 bin TL’ye gelmiyor. Çıplak olarak baktığımız zaman aile yardımı ve çocuk yardımlarıyla birlikte 22 bin TL’ye geliyor. Bin 700 TL gibi düşük bir seviyede kalıyor" dedi.

"MEMUR MAAŞ ZAMMI MECLİS'TE TEKRAR DEĞERLENDİRİLMELİ"

"Bununla ilgili olarak biz Cumhurbaşkanı’ndan yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz" diyen Çelik, "Gördüğümüz kadarıyla da kamu çalışanlarının maaşları çok düşük seviyelerde. Biz Türkiye Kamu- Sen olarak maaş zammının Meclis'te tekrar değerlendirilmesini istiyoruz. Biz Türkiye Kamu- Sen olarak bunun takipçisiyiz ve talebimizi tekrar yeniliyoruz. Türkiye’de en düşük memur maaşı enflasyon oranlarına bakılarak yeniden değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

"DOLAR ÜZERİNDEN BAKILMALI"

Çelik, "Dolar üzerinden maaş almıyoruz ama dolar üzerinden de bakılmalı çünkü alım gücümüz çok düştü. Her gün her şeye zam geliyor. Maaşlarımızın daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla bordrolu çalışanların hiçbirinin şu anda bir ev, bir araba alacak kadar alım gücü yok. Sadece günlük, aylık kendini idame ettirebileceği kadar maaş alıyor. Bu maaşlarla şu anda alması çok da alınır durumda gözükmüyor" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem