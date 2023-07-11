Kaynak için Körfez'in kapılarını aşındırmayı sürdürüyolar: Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor

AKP'de kaynak arayışları sürerken, Bakan Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı.

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Kaynak için Körfez'in kapılarını aşındırmayı sürdürüyolar: Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Suudi Arabistan’a gideceği bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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ŞİMŞEK REZERVLERİ AÇIKLAMIŞTI

Mehmet Şimşek, uygulamaya koydukları yeni programın amaçlarından birinin de rezerv birikimi sağlamak olduğunu belirterek, rezervlerde artış olduğunu duyurdu.

Şimşek, "Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır" diye yazdı.

Kaynak: AA

Etiketler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Suudi Arabistan Hafize Gaye Erkan Mehmet Şimşek AKP
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