İzmir'de suya zam!
İzmir'de suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı.
İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına Sayıştay tarafından maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.
Sayıştay'ın talebi doğrultusunda genel kurul kararıyla yılda iki kez artış yapılabileceği belirtilmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem
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