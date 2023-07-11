Mehmet Şimşek'ten rezerv açıklaması: Son durumu paylaştı

Seçimlerden sonra oluşturulan yeni ekonomi yönetiminin başında olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından rezervlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, uyguladıkları programın bir amacının da rezerv birikimi sağlamak olduğunu belirterek; rezervlerdeki artış rakamlarını açıkladı.

Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.

26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir.

İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

VERGİ ORANLARI ARTIRILMIŞTI

Geçen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerle, temel ihtiyaçlar da dahil olmak üzere hayatın her alanındaki ürünlerden alınan KDV oranları ve harçlar artırılmıştı.

MERKEZ BANKASI KARARI

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da geçen ay alınan faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar vermişti.

Gaye Erkan’ın, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını söylediğinin kulislerde konuşulması piyasanın dikkatini çekmişti.

Öte yandan, Bakan Şimşek’in geçen ayki açıklamasında işaret ettiği TCMB rezervlerindeki güçlü artışın, döviz satışının sonlandırılmasını teyit ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem