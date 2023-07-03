Bankacılarla toplantı yapmıştı: Hafize Gaye Erkan'ın o toplantıda söyledikleri ortaya çıktı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bankacılarla yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Kulislerden sızan bilgilere göre Hafize Gaye Erkan, “Rezerv satışı yapılmayacak” dedi; enflasyonla mücadeleye vurgu yaptı. Erkan bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerine de sitemde bulundu.

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Bankacılarla toplantı yapmıştı: Hafize Gaye Erkan'ın o toplantıda söyledikleri ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 23 Haziran'da bankacılarla bir toplantı yapmış, toplantının içeriğiyle ilgili bilgi verilmemişti. Erkan'ın o toplantıda döviz kurlarını baskılamak için rezerv satışı yapılmayacağı ve enflasyonla mücadelenin ilk öncelik olacağını söylediği belirtildi.

Ekonomim gazetesinin kulis bilgilerine göre Hafize Gaye Erkan, faiz artışı kararının ardından bankacılarla gerçekleştirdiği toplantıda, para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdi.

Birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan’ın, toplantıda güçlü TL’ye vurgu yapan “şahin” tutumu dikkati çekti.

Gaye Erkan’ın, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını söylediği öğrenildi.

BANKALARA SİTEM ETTİ

Öte yandan, Bakan Şimşek’in geçen haftaki açıklamasında işaret ettiği TCMB rezervlerindeki güçlü artışın, döviz satışının sonlandırılmasını teyit ettiği belirtiliyor.

Kaynakların verdiği bilgiye göre TCMB Başkanı Erkan, faiz artışı kararının hemen ardından bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerine de sitemde bulundu. Bankacıların, “Gelen talepleri kullanarak test etmek istedik” sözlerine Erkan, “Keşke testi TL’ye yönelerek yapsaydınız; döviz alım taleplerini faiz kararından birkaç dakika sonra değil, zamana yayarak karşılasaydınız” karşılığını verdi.

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