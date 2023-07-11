Emekli maaş zammında son dakika sürprizi: Zam oranı değişecek mi?
Emekli maaş zammı düzenlemesi öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması yeni değişiklikler yapılması ihtimalini ön plana çıkardı. Bu gelişmelerle bugün Meclis'e gelmesi planlanan emekli zammına ilişkin yasa teklifinde sürpriz değişiklikler yapılacağı Meclis koridorlarını hareketlendirdi
Emekli maaşlarına yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Buna göre SSK, Bağ-Kur ve emekli memur aylıklarına zam yüzde 25’e çıkartılırken birçok emekli maaşına zam gelmedi.
Kanun teklifi öncesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.
Böylece, emekliye zam oranı yüzde 19,77 enflasyon farkı ve yüzde 5,23 refah payıyla yüzde 25 olarak gerçekleşti.