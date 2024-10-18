Mehmet Şimşek ‘Kimse Vergi Vermek İstemiyor’ Diye İsyan Etti: Gündem Olacak Sözler: ‘32 Evi Var Ama…’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’li milletvekillerinin vergisel konulara dair sorularını yanıtlayarak, kayıt dışılıkla mücadelenin önemini vurguladı. Şimşek, kayıt dışılığın haksız rekabet yarattığını ve vergi kayıplarına yol açtığını belirterek, çözümün çapraz denetim olduğunu ifade etti.

“Kimse vergi vermek istemiyor, eğer kayıt dışılığı önlemek konusunda ciddiysek, ispat yükümlülüğünü devletten alıp vatandaşa yüklemeliyiz” diyen Şimşek, Avrupa’daki gibi bazı giderlerin vergiden düşürülebileceğini ama bunun bir zihniyet ve kültür meselesi olduğunu dile getirdi.

EVLER ARABALAR VAR AMA VERGİ YOK!

Örnek olarak, ekmekte en düşük KDV oranının olmasına rağmen fırıncıların fiş kesmediğini ve en çok vergi kaçağının bu alanda yaşandığını aktardı. Ayrıca, büyük şehirlerdeki yüksek değerli mülk alımlarında bile vergi beyanında bulunmayan vatandaşlardan ve lüks araç alımlarının denetimsizliğinden bahsederek, çapraz denetim olmadan etkili bir vergi modeli oluşturulamayacağını belirtti.

Konuya ilişkin örnekleri de paylaşan Bakan Şimşek şunları söyledi:

“Bir vatandaşımız büyükşehirlerden birinde 32 tane daire almış, bizde vergi kaydı yok. Hayatında hiç beyanname vermemiş. Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız. Kredi kartı kullanımı olsun vergide indirim olsun bu konularda üzerimize düşen stratejiyi yapacağız.”

“DÖVİZE YÖNELMENİN SEBEBİ ENFLASYON”

Şimşek, enflasyonla mücadelede vatandaşın dövize yönelmesinin en büyük sebebinin uzun yıllardır çift haneli enflasyon olduğunu vurguladı. “Vatandaşın enflasyondan korunmak için dövize, altına ya da faize yönelmesini suçlayamayız. Bu, enflasyonun bir sonucudur” dedi. Türkiye'nin dış borcunun yönetilebilir seviyede olduğunu belirten Şimşek, CDS primlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi ve cari açık probleminin katma değer artışıyla çözüleceğini dile getirdi.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın önemine dikkat çeken Bakan Şimşek, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak ithalatı azaltma hedeflerini anlattı. Ayrıca, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde katma değerin artırılacağını, bu sayede daha fazla gelir elde edilip cari açığın kalıcı olarak çözüleceğini belirtti.

IBAN İLE ÖDEME ELEŞTİRİSİ

Son olarak, lüks semtte bir berberde yaşanan bir olayı anlatarak, esnafın kredi kartı yerine nakit veya IBAN üzerinden ödeme talep etmesini eleştirdi. Bu durumun vergi kaçakçılığını artırdığını belirten Şimşek şunları kaydetti:

“Arkadaşım İstanbul’da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım ‘üzerimde nakit yok’ deyince esnaf ‘bankamatik yakında’ diye cevap veriyor. Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN’a göndermesini söylüyor. Banka müdürü ‘Şirkete ya da size aitse olur gönderirim’ diyor. Fakat kuaför, IBAN’ın kardeşine ait olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu kez ‘IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum’ diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS’tan çekiyor. Biz o dükkâna denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp gelmeyin demiş. Bu, zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya yüzde 20-25 komisyon istiyor. Maliyede 5 bin 500 denetim elemanım var. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var?”

Kaynak: Türkiye Gazetesi