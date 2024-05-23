Mehmet Şimşek'ten KKM ve dolar kuru açıklaması: Lehimize dönecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur korumalı Mevduat (KKM) ve dolar kuruna ilişkin açıklamada bulundu. "Kur Korumalı Mevduat'tan çıkıyoruz" diyen Şimşek, "Reel kur oranları bizim lehimize dönecek ve dezenflasyonu daha da güçlendirecek" dedi.

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Mehmet Şimşek'ten KKM ve dolar kuru açıklaması: Lehimize dönecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak. Portföy tercihleri TL’nin lehine olacak. Yapısal problemlerimizi çözüyoruz. Reel kur oranları bizim lehimize dönecek bu da dezenflasyonu daha da güçlendirecek. Bunların merkezinde büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin CDS puanı 439 baz puan düştü. Kur değişkenliği nominal ölçüde devam ediyor. Değişkenlik azaldı" dedi.

"KKM'DEN ÇIKIYORUZ"

CMB rezervlerinin giderek arttığını belirterek yaklaşık 36 milyar dolar iyileşmenin söz konusu olduğunu söyleyen Şimşek, "Bu gerçekten güçlü bir iyileşme. Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkıyoruz ve TL mevduat rezervlerimiz arttı, güven artıyor. Yerel para birimiyle yapılan varlıklar da değer kazanmaya devam ediyor. Enflasyon beklentileri bir yıllık yüzde 33, hâlâ hedeflerimizin altında ama hedeflerimize ulaşınca daha iyi bir orana ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten KKM ve dolar kuru açıklaması: Lehimize dönecek! - Resim : 1

"DOLAR/TL, 30'UN ALTINA DÜŞERDİ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yatay seyreden dolar kuruna ilişkin konuşan Şimşek, "Piyasadan döviz almasaydık dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşebilirdi. Biz rezerv biriktiriyoruz, rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mehmet Şimşek Kur Korumalı Mevduat (KKM) KKM Dolar
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