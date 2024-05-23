Merkez Bankası, 2024 Mayıs ayı faiz kararını açıkladı: Üçüncü ara!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının 'ortodoks politika' söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız vermişti.

Mayıs seçimlerinin ardından 4 bin 150 baz puan faiz artışına giden TCMB, bugün gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 50 seviyesindeki politika faizini 2024 Mayıs ayında sabit bıraktı.

ÜÇÜNCÜ ARA

Böylece seçimler sonrası Merkez Bankası, şubat, nisan ve mayıs aylarında olmak üzere üçüncü kez faiz artırımına ara verdi. Öte yandan geçtiğimiz mart ayında faizi sabit bırakması beklenen TCMB, sürpriz bir şekilde 500 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

Kararla birlikte PPK'dan yapılan açıklamada özetele şu ifadelere yer verildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır. Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir. "

Kaynak: Gerçek Gündem