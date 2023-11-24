Mehmet Şimşek'ten KKM açıklaması: Önümüzdeki yıl...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin değerlendirmede bulundu. KKM'de uygulan vergi istisnasına değinen Şimşek, "Önümüzdeki yıl tekrar değerlendirileceğiz" dedi.

Mehmet Şimşek'ten KKM açıklaması: Önümüzdeki yıl...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Şimşek, "Bence para politikasındaki bu normalleşme ile birlikte herhangi bir teşvike ihtiyaç olmadan KKM’den çıkış tamamlanacaktır. KKM’nin getirdiği en büyük teşvik vergi istisnasıdır. O konuda da önümüzdeki sene bir değerlendirme yapacağız" dedi.

"YATIRIM İŞİ KISA SOLUKLU BİR İŞ DEĞİL"

Şimşek, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile çok iyi bir diyaloğumuz var. Bütün bölgeyle siyasi ilişkilerimiz çok iyi. BAE ile olan, yaz boyunca devam eden ve sonuçta da bir programla sonuçlanan diyaloğumuz özünde Türkiye'nin önceliklerini baz alıyor. Birinci en büyük kalem yeşil dönüşüm. BAE ile Enerji Bakanlığımız potansiyel olarak önümüzdeki yıllarda 27 milyar dolarlık bir yatırıma hazır olduklarını söylediler. Bu ne zaman somut bir gidişe dönüşür? Siz de biliyorsunuz, bu yatırım işi biraz kısa soluklu bir iş değil" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten KKM açıklaması: Önümüzdeki yıl... - Resim : 1

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

"Ben, prensip olarak kur konularında seviyeye ilişkin çok yorum yapmam" diyen Şimşek, " Çünkü bizim bir seviye hedefimiz yok ve Türkiye şu anda dalgalı bir kur rejimine sahip. Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1.4’üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık, şu anda sağlanmış durumda" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) KKM Mehmet Şimşek
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