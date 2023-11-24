ZARA'da indirim çılgınlığı: Metrelerce kuyruk oldu

Zara'nın yüzde 70'e varan indirimleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki mağazalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Zara'nın Black Friday indirimi, hem mağazalarda hem de online platformlarda büyük ilgi görürken, daha dün akşam indirim başlamadan oluşan kuyruklar, sosyal medyada gündem oldu.

Zara ve diğer Inditex grupları mağazalarında büyük bir indirim yapınca AVM ve cadde mağazalarında metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar, indirimlerden yararlanmak için mağazalara adeta akın etti.

Herkes sepetini saatler öncesinden hazırlasa da dün akşam saat 20.00'de başlayan online indirimlerde çoğu kişi sepetine attığı hiçbir ürünü alamadı. Stokların hızla tükenmesi, sosyal medyada Zara'ya yönelik birçok tweet atılmasına neden oldu.

Alışveriş merkezlerinde indirim henüz başlamadan uzun kuyruklar oluşması, sosyal medyada tiye alındı.

Görüntüler, Black Friday indirim çılgınlığını gözler önüne serdi.