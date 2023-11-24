Türkiye ekonomisinde dümen kırıldı, şirketler battı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden önce düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktı.

Daha sonra Erdoğan'ın ekonomik gerçeklere uymayan ekonomi modeli devam ettirilemedi ve seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Ancak, Şimşek'in göreve gelmesine rağmen enflasyonun yıl sonu daha da yükseleceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

ŞİRKETLER BATTI

Enflasyonla birlikte girdi maliyetlerin yükselmesi ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 ekim ayı verilerine göre, Türkiye'de kapanan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 12,3 artışla 2 bin 246 oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 19,3 artış oldu.

YILLIK OLARAK DA KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre, kapanan şirket sayısı yüzde 31,7 artış gösterdi.

SON 10 AYDA DA KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

2023'ün ilk 10 ayında ise, 2022’in ilk 10 ayına göre, kapanan şirket sayısı yüzde 3,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13 artış kaydedildi.

KURULAN ŞİRKET SAYISI VE SERMAYESİ DÜŞTÜ

Öte yandan Ekim 2023’te, yıllık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 10,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,3 oranında azaldı. Ekim 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında azaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem