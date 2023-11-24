İnşaat sektörü yine güven vermedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Kasım’a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN VERMEDİ

İnşaat sektörü ise yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı. Ancak endeks, 100'den küçük değer alarak güven vermedi.

HİZMET TALEBİ GERİLEDİ

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 4 azalarak 110 değerine geriledi. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 4,6 azalarak 108 'ye geriledi. Hizmet sektöründe ‘gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi’ kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,6 artarak 114,8 değerine yükseldi.

PERAKENDE DE STOK SEVİYESİ SABİT KALDI

Perakende sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,3 azalarak 116,4 değerine gerilerken; mevcut mal stok seviyesi 95,5 seviyesinde sabit kaldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BEKLENTİLER ARTTI

İnşaatta ise alınan kayıtlı siparişler yüzde 1,7 artış kaydetti ve 83,5 değerine yükseldi. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,6 artarak 98,6'e yükseldi.

100'DEN KÜÇÜK DEĞER KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Öte yandan güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem