İstanbul'da simide gayriresmî zam!

İstanbul’da henüz ağustos ayında yüzde 33 zamlanarak 7.5 liradan 10 liraya çıkan simit, aradan geçen 3 ayda gayriresmi bir zam daha gördü.

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İstanbul'da simide gayriresmî zam!

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre; İstanbul’da birçok fırın, simidi yüzde 20 zamla 12 liradan satmaya başladı. Aslında ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi artışı beklemeden fiyat artırmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, “Maliyetlere dayanamıyoruz, cezayı göze aldık” dedi. Sokaktaki yurttaş ise “En son ne zaman kahvaltıya simit aldığımı hatırlamıyorum bile” dedi

İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir, illegal zam konusunda belediyelerin denetim yetkisi bulunduğunu hatırlattı. Resmî zam teklifi için önce asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, “Maliyet hesabımızı o zaman yapar ona göre gerekli yerlere başvuruda bulunuruz. Ama son iki ayda simit için böyle bir maliyet artışı olmadı” dedi.

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