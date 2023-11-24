Sorunlar büyüyor: Hazır giyimde konkordato alarmı!

Sözcü’de yer alan habere göre, ihracat pazarlarındaki daralma, iç piyasadaki talep düşüşü ile bir süredir kârsız üretim yaptığını açıklayan hazır giyim sektöründe şirketler konkordatoyu gündeme alırken, elenme döneminin de kapısının açıldığına dikkat çekiliyor. Bu yılı hedeften yüzde 15'lik sapma ile 19.6 milyar dolarlık ihracatla kapatmaya hazırlanan sektör, gelecek yılın ilk 6 ayında da piyasada benzer veya daralmaya doğru giden bir senaryo bekliyor.

"KONDİSYON DÜŞERSE KONKORDATO OLUR"

,Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, “İşin devamını sağlayabilmek için bugünkü senaryoda konkordatoyu artık herkes çalışıyor. Bunlar telaffuzu kolay şeyler değil. Bazı noktada insanlar işini dondurmak zorunda kalıyor. Kondisyon düşerse konkordato olur. Pazar çeşitliliğini yakalamazsak bugünü bile yakalamamız mümkün değil. Belki seneye ihracatta 19 milyar dolar yapamayacağız, 18 milyara düşeceğiz. Mevcut sektörün içine ne yatırım yapmak gibi bir iştihamız enerjimiz var ne de finansmanımız” diye konuştu.

"KAMUDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Ramazan Kaya, sektörde ilk 10 ayda ciro bazında yüzde 9, adet bazında ise yüzde 15.5'lik küçülme yaşandığını belirterek, ihracatın yüzde 70'inin gerçekleştirildiği AB'nin payının yüzde 59'a düştüğünü dile getirdi. Sektörün kapasitelerde yüzde 40'a varan kayıplar yaşadığını aktaran Kaya, “Bu kadar düşük kapasiteyle çalışmak zarardır. O yüzden kamudan destek bekliyoruz” dedi.