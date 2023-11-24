Yurttaş çareyi kredi kartında buldu, harcamalar rekor kırdı!

Türkiye ekonomisinde enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, TL'nin alım gücünün düşmesi yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor.

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte yaşanan ekonomik kriz, alım gücü düşen yurttaşı borç batağına sürüklerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan "Banka Kartı ve Kredi Kartı İşlemler Tutarı" verilerine göre, 17 Kasım ile biten haftada toplam işlem tutarı yüzde 9,2 artışla 198,4 milyar TL seviyesine yükselerek yeni rekoru kaydetti.

EN BELİRGİN ATIŞ GİYİMDE

Verilere göre, artışlar genele yayılırken, en belirgin haftalık artışlar giyim, elektrik-elektronik, market-AVM, mobilya-dekorasyon ve akaryakıt harcamaları gruplarında oldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN KREDİ KARTI FAİZİNE DÜZENLEME

Öte yandan Kasım ayında kredi kartı harcamaları rekor kırarken, Merkez Bankası, Aralık için kredi kartı faizlerinde değişim olmayacağını belirtti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında aralık ayında değişiklik olmayacak. Aralık ayı için referans oran, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem