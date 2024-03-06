Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı enflasyon rakamları hakkında yorum yaptı. Şimşek, "Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor" dedi.

Mehmet Şimşek'ten enflasyon yorumu: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini söyleyerek, “Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor” dedi.

Geçen günlerde TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,53 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 67,07 oldu.

Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasından önce katıldığı bir yayında, “Enflasyonda trend programla uyumlu bir şekilde. Ocak ayında enflasyon bir miktar yüksek çıktı. Şubat'ta onun devamı olabilir. Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak” demişti.

Aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından bugün verileri yorumlayan Şimşek, Merkez Bankası’nın attığı ek sıkılaştırma adımlarını içeren haberi takipçileri ile paylaştı. Resmi X hesabından yaptığı yorumda Şimşek, şunları söyledi:

"Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır. TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."

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