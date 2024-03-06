Merkez Bankası'ndan krediler için yeni karar

Merkez Bankası para politikasına ilişkin yeni bir dizi sıkılaşma önlemi aldı. Ticari kredilerde yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye, İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırı yüzde 2’ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde değişikliğe gidilmedi.

Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave önlemler aldı. Kredilerde büyüme oranları yeniden düzenlendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları atmıştır.

Bu doğrultuda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında;

• TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye indirilmesine,

• İhtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2’ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir.

Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla, menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."