İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 100'den fazla arttı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı.

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İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 100'den fazla arttı

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da yaşamanın maliyetine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

YÜZDE 81'LİK ARTIŞ

İPA'nın araştırmasına göre megakentte yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4 ARTTI

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,26 arttı.

YIL AY AYLIK DEĞİŞİM ORANI

2023 Ocak %6,64
2023 Şubat %3,86
2023 Mart %4,01
2023 Nisan %3,10
2023 Mayıs %2,24
2023 Haziran %5,59
2023 Temmuz %9,75
2023 Ağustos %9,69
2023 Eylül %4,62
2023 Ekim %3,13
2023 Kasım %3,35
2023 Aralık %3,51
2024 Ocak %7,93
2024 Şubat %4,26

ET-KIYMA FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

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Enflasyon İstanbul
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