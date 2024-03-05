THY'den yurt içi uçuşlarda dev kampanya: 2 gün geçerli!

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, indirimli biletler, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olacak.

THY'NİN KAMPANYA KAPSAMINDA BİLETLERİ

Kampanya kapsamında sunulan biletler "EcoFly" pakette 799 lira, "ExtraFly" pakette İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1179 lira, "PrimeFly" pakette ise 1249 lira olarak belirlendi.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler "ExtraFly" pakette 1129 lira, "PrimeFly" pakette ise 1189 lira olacak.

KKTC UÇUŞLARINI KAPSAMAYACAK

KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamayacak kampanyada, indirimli biletler sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak.

THY'NİN KAMPANYASI ANADOLUJET'İ KAPSAMAYACAK

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirilen uçuşları, THY'nin kod paylaşımı yaptığı seferleri ve AnadoluJet uçuşlarını kapsamayan kampanya için 65 bin koltuk, söz konusu fiyatlardan satışa sunuldu.

KAMPANYA SADECE THY'DE GEÇERLİ

Kampanya, THY'nin çağrı merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerli olacak. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretlerinin değişiklik gösterebileceği belirtildi.

KAMPANYA 2 GÜN GEÇERLİ

Öte yandan THY, bugün ve yarın alınan biletlerle yurt içinde 11 Eylül-31 Ekim'de yapılacak seyahatlerde 799 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem