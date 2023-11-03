Mehmet Şimşek'ten enflasyon iddiası: 'Bir yıl süre' istedi, 'kontrol altına alacağız' dedi

Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV'nin medya ortakları olduğu Marka Konferansı'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşmacı olarak katıldı.

"ÜLKEME HİZMET İÇİN DÖNDÜM"

Online bağlantı ile konferansta açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "Ülkeme hizmet için döndüm, ilk kez bakanlık yapmıyorum, daha öncede ülkeme hizmet etme fırsatım olmuştu, şimdi de tek amacım bu başka bir beklentim yok" dedi.

"1 YIL İÇİNDE KONTROL ALTINA ALACAĞIZ"

"1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alıp düşüreceğiz, cari açığı kapatacağız" diyen Şimşek, "Reformlar ile, fiyat istikrarı ve mali disiplinle Türkiye’nin dünyadaki konumu yükselecek. Daha çok bol oksijenin olduğu ve gençler için cazip bir ülke haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Şimşek şu açıklamalarda bulundu:

"Son yıllar zorlu yıllardı, gençlerin ülkemizin kıymetini bilmesi ve potansiyeline inanmalarını istiyoruz, hayat pahalılığını azaltmak, refah seviyesini artırmak için çalışıyoruz, gençlerimiz bize inansın. Yurtdışı buradan göründüğü kadar cazip değil, orada tecrübe kazanmak önemli ama ben yurtdışına gittim ve döndüm, ilk gittiğimde babam bana orada kalmamı ve aileme ve köyüme katkıda bulunmamı telkin etmişti."