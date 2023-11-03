Fatih Altaylı: Milliyetçi ve muhafazakar seçmenler parasını dolarda muhafaza etmeyi seviyor

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde kaleme aldığı "Sandıkta milliyetçi, kasada dolarcı" başlıklı yazısında, dolarizasyonun en yüksek olduğu illeri değerlendirdi. Muhafazakar ve milliyetçi seçmenin ezici çoğunlukta olduğu bu illerle ilgili değerlendirme yapan Altaylı, "Görünen o ki, milliyetçi ve muhafazakar seçmenimiz konu para olunca parasını dolarda muhafaza etmeyi seviyor." diye yazdı.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Hangi illerde dolarizasyon oranı daha fazla ya da hangi illerimizde dolar cinsinden tasarruf oranı daha yüksek?

Bankacılık verilerine göre toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il eylül sonu itibarıyla yüzde 48,9’la Aksaray.

Aksaray’da dolarizasyon oranı 2022 sonuna göre 8 puan civarında düşmesine rağmen ilk sıradaki yerini koruyor.

Aksaray’ı yüzde 46,4’le Nevşehir ve Kırşehir, yüzde 46,2 ile Yozgat, yüzde 45,4’le Kütahya illeri izliyor.

Bayburt yüzde 45,2, Karaman ve Elâzığ yüzde 44,4 ve Antalya yüzde 43,9’la mevduatında dövizin payı en yüksek iller.

Peki bu illerde siyasi tercihler ne yönde?

Aksaray sandığa göre en milliyetçi illerin başında geliyor.

AK Parti yüzde 44, İYİ Parti yüzde 25, MHP yüzde 21 oy almış.

Kırşehir’de AK Parti yüzde 39, CHP 29, MHP yüzde 15, Nevşehir’de ise AK Parti yüzde 39, MHP yüzde 21, CHP yüzde 17.

Yozgat’ın da Aksaray’dan geri kalır yanı yok. Orada da AK Parti 43,5 MHP yüzde 23,5, İYİ Parti yüzde 23,5 oy almış.

Bayburt da keza aynı durumda AK Parti yüzde 60, MHP yüzde 17, İYİ Parti yüzde 16.

Antalya hariç diğer illerde de durum farklı değil.

Hepsinde milliyetçi ve muhafazakar seçmen ezici biçimde çoğunlukta.

Görünen o ki, milliyetçi ve muhafazakar seçmenimiz konu para olunca parasını dolarda muhafaza etmeyi seviyor.