Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre, ekim ayında TÜFE yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda TÜFE yüzde 61,36 artış gösterdi.

Ekim'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,36 artış kaydetti.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ekim ayı enflasyonu için aylık bazda yüzde 4,08 artacağını öngörmüştü.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise dün yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini OVP seviyesine yükselterek yüzde 65’lik bir tahminde bulunmuştu.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İSTANBUL'DA ENFLASYON YÜZDE 72,73

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) geçtiğimiz gün açıkladığı 1995 bazlı verilerine göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,69, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,53 artış kaydetmişti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde değişim oranı, perakendede yüzde 72,73, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,04 olarak gerçekleşti.

Ekimde perakende fiyatlar önceki aya göre, giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında 4,58, gıda harcamalarında 4,28, ev eşyası harcamalarında 4,05, konut harcamalarında 1,82, diğer harcamalarda yüzde 0,08 artış gösterirken kültür eğitim ve eğlence harcamalarında 1,38, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,33 azaldı.

Ekimde toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemeleri grubunda 2,50, kimyevi maddeler grubunda 2,38, madenler grubunda 1,95, işlenmemiş maddeler grubunda 1,73, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,33 arttı.

Önceki ay yıllık enflasyon yüzde 73,18’di.