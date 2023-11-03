ENAG, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor.

Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti.

2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu.

ENAG eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 olarak açıklamıştı.

İSTANBUL'DA ENFLASYONDA SINIRLI DÜŞÜŞ

İTO 1 Kasımda İstanbul'un enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, İstanbul’da ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69 arttı; yıllık enflasyon yüzde 72,73 hesaplandı. İstanbul’un eylül ayı enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 73,18, aylık bazda yüzde 5,46 olmuştu. Veriler perakende fiyatlarda enflasyonun sınırlı da olsa yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdi.

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