Kırmızı ışıkta geçenler yandı: 2024 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu

2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı açıklandı.

Geçtiğimiz saatlerde ekim ayı enflasyonunu açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), TÜFE'nin yüzde 3,43 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 61,36 artış gösterdiğini duyurmuştu.

Açıklanan verilere göre yeniden değerleme oranı 2024 yılı için %58,46 oldu.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

Yeniden değerleme oranı ÜFE'de(Üretici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI 1.506 TL

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, X(eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Emlak vergisi, MTV ve gelir vergisi dilimlerindeki artış bu oran esas alınarak Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek. Başta trafik olmak üzere cezalarda ise bu oran aynen uygulanacak" dedi.

Aktaş ayrıca trafikte kırmızı ışıkta geçmenin cezasının 1.506 TL olacağını duyurdu.

Yeniden değerleme oranı 2024 için %58.4 oldu.

Emlak vergisi, MTV ve gelir vergisi dilimlerindeki artış bu oran esas alınarak Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek.

Başta trafik olmak üzere cezalarda ise bu oran aynen uygulanacak. Örneğin kırmızıda geçmenin cezası 1.506 TL olacak. — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) November 3, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem