Mehmet Şimşek'ten Açıklama: 'Gelir Dağılımını İyileştireceğiz'

Mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" dedi.

Mehmet Şimşek'ten Açıklama: 'Gelir Dağılımını İyileştireceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İş gücü piyasasındaki olumlu seyrin sürdüğünü söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, istihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İş gücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi."

Şimşek, programlarının nihai amacının, sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı olduğunun altını çizerek, "Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" ifadesini kullandı.

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