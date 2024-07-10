Emekli ve Asgari Ücretli Yoksullukla Boğuşurken Servet Sahipleri Artıyor

Emekli ve asgari ücretlinin geçim sıkıntısı sürerken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in yayımladığı Küresel Servet Raporu'na göre, Türkiye'de önümüzdeki 5 yıl içinde milyoner sayısının yüzde 43 artması bekleniyor.

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Emekli ve Asgari Ücretli Yoksullukla Boğuşurken Servet Sahipleri Artıyor

Türkiye'de önümüzdeki 5 yıl içinde milyoner sayısının yüzde 43 artması bekleniyor. UBS'in Küresel Servet Raporu'na göre, 2023'te 60 bin 787 dolar milyoneri bulunan Türkiye'de, bu sayının 2028'de 87 bin 77'ye ulaşması öngörülüyor.

Raporda, 2023-2028 yılları arasında 56 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonominin 52'sinde 1 milyon dolar veya daha fazla servete sahip kişi sayısının artması bekleniyor. Milyoner sayısındaki en yüksek artışın yüzde 47 ile Tayvan'da olması öngörülürken, Türkiye ikinci sırada yer alıyor.

Küresel servet büyümesinin 2022'deki yüzde 3'lük düşüşün ardından 2023'te yüzde 4,2 büyüme kaydettiği belirtilen raporda, EMEA bölgesindeki yüzde 4,8'lik büyümenin toparlanmada etkili olduğu kaydedildi.

Sözcü'nün derlediği bilgilere göre, Türkiye'yi yüzde 37 artışla Kazakistan, yüzde 32 artışla Endonezya, yüzde 28 artışla Japonya izliyor.

ABD ve Çin'de sırasıyla yüzde 16 ve 8 artış beklenirken İngiltere’de milyoner sayısının yüzde 17 oranında azalacağı tahmin ediliyor.

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